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  3. 28 Mart 2020 18:20

Karantinadaki yaşlı adamdan şok sözler: ''Hepinizi öldüreceğim''

Kahramanmaraş'ta koronavirüs kapsamında şüphe üzerine karantina altına alınan 80 yaşındaki adam sağlık görevlilerine zorluk çıkararak "Odama gitmiyorum, hepinizi öldüreceğim" dedi.

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