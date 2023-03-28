Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayseri'de korku dolu anlar: Belediye önünde kendini ateşe verdi Kayseri'de korku dolu anlar: Belediye önünde kendini ateşe verdi 28 Mart 2023 Salı Saat: 18:00 Güncelleme: 28 Mart 2023 Salı 18:00 Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6423010a711738294b78b3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Oğan'dan seçim açıklaması: İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Depremde kaybettiği annesinin ısrarı hayatını kurtardı Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bina tahliye edildi Kansere yakalandı, pes etmedi, kendi işinin patronu oldu İstanbul'da genç kadına güpegündüz silahlı saldırı kamerada Kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı: Son anda kurtuluş kamerada! Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim vaadi bu oldu Usta oyuncu Köksal Engür'e veda! Ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraflar