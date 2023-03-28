Kayseri'de korku dolu anlar: Belediye önünde kendini ateşe verdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

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