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  3. 19 Eylül 2020 15:30

Kazdağları'nda şimdi de RES işgali

Türkiye’nin en önemli oksijen deposu Kazdağları maden talanlarından sonra şimdi de Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ile tam anlamıyla yok edilmeye çalışılıyor.

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