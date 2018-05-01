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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
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  3. 01 Mayıs 2018 14:55

Kendi ölümünü canlı yayınladı !

İstanbul'da 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açıp arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Bilgin Pro
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