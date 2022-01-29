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KKTC'de infial yaratan görüntüler

KKTC'de bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler infial yarattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili talimat verdi.

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