Anasayfa Video Galeriler Gündem KKTC'de infial yaratan görüntüler KKTC'de infial yaratan görüntüler 29 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 16:55 KKTC'de bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler infial yarattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili talimat verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f5475a38b581763961d853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti F-35 savaş uçağı denizin dibini boyladı! ABD zamanla yarışıyor... İkinci el otomobilde büyük hile! 13 ilde, 11 kişi tutuklandı Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti 100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi Sağlık çalışanlarına ''ambulans niye gecikti'' dayağı Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor