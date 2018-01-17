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  3. 17 Ocak 2018 11:58

Komandolar Afrin'e böyle uğurlandı !

Afrin harekatı için Suriye sınırına giden komandolar, birliklerinden dualarla uğurlandı.

Bilgin Pro
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