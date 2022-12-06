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Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü

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Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı kuş çarpması sonucunda kırıma uğrayarak düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirlendi.

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