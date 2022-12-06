Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü 06 Aralık 2022 Salı Saat: 13:55 Güncelleme: 06 Aralık 2022 Salı 13:55 Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı kuş çarpması sonucunda kırıma uğrayarak düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638f1faac30c852b90261697" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BİM'e bir tehdit daha: ''BİM'in CEO'su denen Cino kudurmuş'' İstanbul Havalimanı'na ağır misafir: TOGG görücüye çıktı, hayran kaldılar Fahiş fiyat soruşturması açılan 5 zincir marketten sözlü savunma Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı Anne babalar dikkat! Çocuğunuz bu yüzden kalp krizi geçirebilir Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, şimdi önünü kesenler yüzünden gidemiyor Esra Erol'da yine olay var! Stüdyo bir anda karıştı Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon: Yüzlerce gözaltı var! İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz