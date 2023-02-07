Korkunç anlar: Deprem felaketi otobüs terminalinde böyle hissedildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin etkilediği illerden biri olan Hatay'da çekilen bir video depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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