Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç anlar: Deprem felaketi otobüs terminalinde böyle hissedildi Korkunç anlar: Deprem felaketi otobüs terminalinde böyle hissedildi 07 Şubat 2023 Salı Saat: 22:20 Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin etkilediği illerden biri olan Hatay'da çekilen bir video depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e2a47427a05a5d2a491373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş! 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak!