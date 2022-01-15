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  4. Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabının 131 milyar lirayı aştığını söyledi.

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