Anasayfa Video Galeriler Gündem Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı 15 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 17:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabının 131 milyar lirayı aştığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e2de342d2fae58243f8fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Aydın'da açıldı Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu Cem Küçük'ten tepki çeken ''ekmek fiyatı'' karşılaştırması İstanbul'da ''motokurye''leri hedef alan hırsız böyle yakalandı Esenyurt'ta aynı mağaza 7 günde 7 kez soyuldu AK Partili Ünal konuşurken ''AK Partiliyim, açım'' diyen vatandaş salondan çıkarıldı İstanbul Boğazı turkuaza büründü İstanbul'da can pazarı! Dehşet dolu anlar kamerada Yasaklı köpek ırkları için son gün