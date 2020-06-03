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  3. 03 Haziran 2020 22:45

Libya ordusundan Hafter'e ağır darbe: Kontrol sağlandı

Libya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını açıkladı.

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