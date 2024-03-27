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  4. Liselilerin ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti

Liselilerin ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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