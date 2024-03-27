Anasayfa Video Galeriler Gündem Liselilerin ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti Liselilerin ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 10:05 Güncelleme: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:05 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6603c54d36e93c28860547b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir aile içi cinayet daha: Boğazını keserek öldürdü Bayraktar TB3 ASELSN'ın ürettiği yerli elektro-optik sistemi ile uçtu Göçmen kaçakçısı suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu’ndan, Murat Kurum’a oy isteyen Bakan Yerlikaya’ya: ''İşin gücün yok mu senin?'' Dilenci, kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Komşular arası gürültü kavgası kanlı bitti Bir yıl sonra İstanbul'da yine aynı yer, yine aynı dolandırıcı... Menzilcilerin iftar kavgası İstanbul'da sokağa taştı Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi