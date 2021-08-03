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Manavgat'ta yangından zarar gören evlere kırmızı çarpı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlarda 2 bin 800 ev alevlerden etkilenirken yıkımına karar verilen evler kırmızı çarpı koyularak işaretleniyor.

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