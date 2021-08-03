Anasayfa Video Galeriler Gündem Manavgat'ta yangından zarar gören evlere kırmızı çarpı Manavgat'ta yangından zarar gören evlere kırmızı çarpı 03 Ağustos 2021 Salı Saat: 19:50 Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlarda 2 bin 800 ev alevlerden etkilenirken yıkımına karar verilen evler kırmızı çarpı koyularak işaretleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610973d3bc412a0e6b482d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB ekipleri orman yangınları bölgesinde 3 cephede birden savaşıyor Kadıköy'den yola çıkan 2. ekip Marmaris'te Şahan Gökbakar'a canlı yayında ''ölüyoruz yardım et'' diye bağırdılar La Casa De Papel'in 5. sezonundan ilk fragman geldi TOMA'lar da yangın bölgesine gidiyor İstanbul'da dayakla ''tedavi'' eden umut tacirine baskın Bodrum ve Milas'tan kahreden görüntüler: Yanan alanlar havadan görüntülendi Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu Başkasının ehliyetiyle yakalanınca ortalığı birbirine kattı