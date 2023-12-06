Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:15 Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657057e7c6ab7c9359080573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis engel olamadı, boğazını kesti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldızına trafikte saldırı Karadeniz fındığı tehlikede! ''Kahverengi kokarca'' bahçeleri istila etti Sapık patrondan liseli kıza seri taciz: ''Her gün istismara uğradım'' Site içinde tarım! Traktörüyle ekiyor, biçiyor, satıyor! Kasklı saldırgan markette dehşet saçtı Mesut Yar SözcüTV'ye veda etti, belediye başkanı aday adayı oldu Tunceli kara gömüldü, yollar kapandı