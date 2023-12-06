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  4. Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu

Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu

Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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