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  3. 20 Nisan 2017 10:50

Mekik çekip, zeybek oynayan robotlar

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde üretilen Türk robot şınav, mekik çekiyor, takla atıyor, futbol oynuyor. Türkçe konuşup, dans eden robot oynadığı zeybek ile görenleri şaşırtıyor.

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Oğluna hediye aldığı motor çalınan baba dedektifler gibi iz sürüyor
Oğluna hediye aldığı motor çalınan baba dedektifler gibi iz sürüyor
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YSK Başkanı Güven: Ben siyasi değilim, cevap vermeyeceğim
YSK Başkanı Güven: Ben siyasi değilim, cevap vermeyeceğim
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Yasaklar kaldırılmak için vardır
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Yasaklar kaldırılmak için vardır
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Bir babanın acı feryadı
Bir babanın acı feryadı
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Şehidin son videosu milyonları ağlattı
Şehidin son videosu milyonları ağlattı
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İstanbulda FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbulda FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var