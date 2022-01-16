Anasayfa Video Galeriler Gündem Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' 16 Ocak 2022 Pazar Saat: 20:40 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan eski AK Partili Melih Gökçek, kendisini "darbeyi önleyen isim" ilan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e45897dd67e67089693ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti! Gülşen, ''İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak''! Bu sefer mayoyla oryantal şov yaptı İstanbul'da dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı İstanbul'da ''gürültü'' kavgası! Yaralılar var 2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor Sahte aşıcı hemşire böyle yakalandı! Skandal görüntü!