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Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan eski AK Partili Melih Gökçek, kendisini "darbeyi önleyen isim" ilan etti.

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