Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir HDP il binasına yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

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