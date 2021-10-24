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  4. ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca...

''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca...

Tv100 ekranlarında yayınlanan Pazar Siyaseti programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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