Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca... ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca... 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 15:00 Tv100 ekranlarında yayınlanan Pazar Siyaseti programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61754af12f84582257717c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar! BTP Lideri Hüseyin Baş: ''Meclis''te olsam Türkiye’yi sallarım'' Serdar Ortaç sahnede kendinden geçti! Sarmaş dolaş dans edip... TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 nefesleri kesti Kardeşinin HES kodunu kullanırken yakalanan virüslü yolcu: Üç kağıtçılık yapmıyorum İstanbul'da eşini döven adama meydan dayağı Marmara'da 2 yük gemisi çarpıştı Çanakkale açıklarında korkutan gemi kazası Ordu'da skandal görüntüler: Kur’an-ı Kerim sayfalarını sahaya fırlattılar