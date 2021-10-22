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  4. Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu

Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

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