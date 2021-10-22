Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 14:40 Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172a34602aad01543329e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Biden'ın canlı yayındaki hareketleri alay konusu oldu Meğer yıllarca bir servetin üzerine basmışlar! Erdoğan, sosyal medyayı hedef aldı: ''Milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir'' Ece Üner canlı yayında çılgına döndü! Erkan Özerman ''Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin" demişti... İşte Müge Dağıstanlı'nın videosu Nagehan Alçı ''şaşırtmaya'' devam ediyor: ''İktidarın bunu görmesini istiyorum'' Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı!