Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''TCMB'ye siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik'' dedi. Kavcıoğlu ise kurumdaki görevden almalarla ilgili ''Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi''...