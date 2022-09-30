Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 08:20 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan kameralı baskına tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63367c90ddf7dc018b3b04c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati'den ''Neo klasik, epistemolojik, heteredoks'' çıkış Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar! Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası Tivorlu İsmail'in eli sopalı eğlencesi olay oldu Türkiye'ye Rus akınının faturası bu oldu: ''Kiralık ev kalmadı!'' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni ekonomi torba yasası için geri sayım başladı