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  4. Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü

Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan kameralı baskına tepki gösterdi.

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