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  3. 20 Eylül 2020 22:05

Metrobüs şoförü ile kadın yolcunun kavgası kamerada!

Dün gece havalanı otobüsüne katlanabilir bisikletiyle binmeye çalışan kadına otobüs şoförü "Ben aracımda alkollü taşımıyorum" diyerek genç kadına tepki gösterdi.

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