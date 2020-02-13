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  3. 13 Şubat 2020 23:40

''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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