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Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programı ve plaket töreninde bir araya geldi.

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Etiketler murat kurum ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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