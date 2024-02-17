Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak 17 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 14:14 Güncelleme: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:17 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programı ve plaket töreninde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d095cefc2100b8a40c1145" allowfullscreen></iframe> Etiketler murat kurum ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi BENZER VİDEOLAR Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi değişti AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri için tanıtım filmi hazırlandı Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi 2 bin yıllık Herkül kurtarılmayı bekliyor Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site