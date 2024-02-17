Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programı ve plaket töreninde bir araya geldi.

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