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  4. Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı

Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün öğlen namazın da Bursa ulu camide Ömer Ziya göktuğ’un cenaze törenine katıldı.

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