Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 15:05 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün öğlen namazın da Bursa ulu camide Ömer Ziya göktuğ’un cenaze törenine katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e95026c2064d03b35f92c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı ''Yatak odasına girdiğimde pantolonu inikti'' Bir metrelik karda ''hayatta tutma mücadelesi'' kamerada Çaldıkları paraları eğlence mekanında yemişler! Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm'' Şehir eşkıyası kamerada! Doktora tekme tokat saldırı anı Üniversitede korkunç anlar kamerada! 2 öğrenci ölümden döndü Burası ne Rusya, ne de Kanada! Bu buz tutan göl Beyşehir Gölü!