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  3. 18 Nisan 2018 23:56

Nagehan Alçı: CHP'nin adayı %90 İlhan Kesici''

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi aday göstereceğini iddia etti.

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