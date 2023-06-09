Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğunu sahnelere taşımak isteyip Umut Timur ile düet yaptı. Ancak ünlü ismin performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

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