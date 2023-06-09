Anasayfa Video Galeriler Gündem Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 14:45 Güncelleme: 09 Haziran 2023 Cuma 14:45 Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğunu sahnelere taşımak isteyip Umut Timur ile düet yaptı. Ancak ünlü ismin performansı sosyal medyayı ikiye böldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648310d72eaac50c5a098e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı Fırıncıya ''ucuza ekmek satıyor'' davası Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu Bodrum'da isyan ettiren manzara! 1.295 TL'lik ceza onları durduramadı Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Oto kaçakçılarına ''Fren'' operasyonu: 10 ilde çok sayıda araca el konuldu İstanbul'da aile içi cinayet! Annesi ''ben yaptım'' dedi ama... Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti Ortalık savaş yerine döndü; bir genç 12 yerinden bıçaklandı