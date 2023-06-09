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  4. Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü

Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü

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Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğunu sahnelere taşımak isteyip Umut Timur ile düet yaptı. Ancak ünlü ismin performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

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