SON DAKİKA
MİNİK İKRA NUR'DAN ACI HABER: CANSIZ BEDENİ BULUNDU!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Haziran 2020 14:50

Nevşin Mengü hastanelerdeki skandal görüntüleri paylaştı

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından Sırbistan Novi Pazar'da devletin COVİD 19 salgınıyla ilgili tavrını ortaya koyan bir video paylaştı.

Video Galeri
İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alevler içinde kaldı
İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alevler içinde kaldı
Video Galeri
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
Video Galeri
Avukatlar ayaklandı! Adliyede ''çoklu baro'' eylemi var
Avukatlar ayaklandı! Adliyede ''çoklu baro'' eylemi var
Video Galeri
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
Video Galeri
Piknikçilerin pisliğini onlar temizledi
Piknikçilerin pisliğini onlar temizledi
Video Galeri
Nikah salonuna polis baskını! Gelin son anda kurtarıldı
Nikah salonuna polis baskını! Gelin son anda kurtarıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM