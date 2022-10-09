Anasayfa Video Galeriler Gündem O ülke kabusu yaşıyor! Tüm hayat sular altında kaldı O ülke kabusu yaşıyor! Tüm hayat sular altında kaldı 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 21:20 Tayland'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634310e55d4b513d1a458ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeleriler devletten bedavaya aldığı bebek mamalarını bakın ne yapmış İstanbul'da korkutan patlama Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var! Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti