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O ülke kabusu yaşıyor! Tüm hayat sular altında kaldı

Tayland'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı.

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