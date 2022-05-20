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Okul müdürünün engelli memura tokat

Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

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