Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul müdürünün engelli memura tokat Okul müdürünün engelli memura tokat 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 14:30 Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62877be16972c5542d7fd4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selin yıktığı Bozkurt'ta son durum böyle görüntülendi İstanbul'da oyun parkında korku dolu anlar kamerada Sokak köpekleri anaokulu öğrencisine dehşeti yaşattı Rusya, Ukrayna'da yine sivilleri vurdu: 13 ölü Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada İmamoğlu'ndan miting çağrısı: ''Eğer milletin sesi çıkmazsa...'' Mezarlıkta dehşet! Kız arkadaşını boğazından kendini bacağından bıçakladı Erdoğan: Daha büyük iş birliklerinin habercisi olarak kabul ediyorum 19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden sporcusuna tokat!