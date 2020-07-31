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  3. 31 Temmuz 2020 13:00

Öldürülen baba-oğlun son görüntüleri

Konya'da bayram alışverişinden dönerken babası gözleri önünde silahlı saldırıda öldürülen 10 yaşındaki İzzet Ç.'nın katil zanlısına, taş attığı için tüfeğin dipçiğiyle başına vurması sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.

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