Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölmeden önce bıraktığı not kahretti Ölmeden önce bıraktığı not kahretti 22 Haziran 2021 Salı Saat: 11:00 Adana’da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan 17 yaşındaki gencin, “Cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim” notu bıraktığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d198b445b70e1cf752e263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı Korkutan depremin sesi ortaya çıktı Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 40 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı Kartal depremi sonrası korkutan sözler: ''50 bin bina çökebilir''