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Ölmeden önce bıraktığı not kahretti

Adana’da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan 17 yaşındaki gencin, “Cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim” notu bıraktığı ortaya çıktı.

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