  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı

Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı Covid-19 önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir''
İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi
Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı
Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha
Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı
BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret
İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı...
Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu