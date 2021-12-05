Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı Covid-19 önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

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