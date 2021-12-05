Anasayfa Video Galeriler Gündem Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 23:00 Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı Covid-19 önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ad1a5a1acade2a6315de73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu