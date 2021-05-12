Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı - Yaşam Haberleri Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı - Yaşam Haberleri 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 13:51 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609bb321b99af52ee443cb47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı İstanbul'da takside çay içme kavgası Erdoğan:'' Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz'' İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı Saba Tümer deniz sezonunu açtı - Bikinili halini görenler inanamadı Tüm Türkiye'yi korkutan ''reklam''... Bu reklamı herkesi paniğe yol açtı Netanyahu OHAL ilan etti İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı