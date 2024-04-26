Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 09:15 Diyarbakır'da 17 yaşındaki S.D., cadde üzerinde otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, S.D. ise gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b4694789d66b9ca06e2b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Nureddin Nebati geri döndü: Cemaat ziyaretinde ortaya çıktı Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti