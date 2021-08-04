Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 20:20 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610acc5a8c6fda709465dd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Vali mangal için mesaj atanlara sitem etti: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü? Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz'' Çin'de yapay zekalı restoran açıldı