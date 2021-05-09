Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 12:36 Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olay yerinde bulunan çocuğun korkuyla ağladığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6097ad1cf11fbf241b247a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı! Uzaydan heyecanlandıran paylaşım! NASA paylaştı DEAŞ'ın 3 kilit ismi daha yakalandı Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar! İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı! AK Parti'deki ''çizgi film'' krizinin detayları canlı yayında ortaya çıktı