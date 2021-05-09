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Otoyolda kadına şiddet anları kamerada!

Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olay yerinde bulunan çocuğun korkuyla ağladığı görüldü.

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