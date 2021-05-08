Anasayfa Video Galeriler Gündem Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar! Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar! 08 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 08:55 İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıların kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609627d85a929007e84296c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı! AK Parti'deki ''çizgi film'' krizinin detayları canlı yayında ortaya çıktı Erdoğan'dan Mehmetçik'e sürpriz telefon İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı. Bir ilginç olay! DNA sonucunu açıklanınca göbek atmaya kalktı! Bakanlıktan ''Rize İyidere Lojistik Limanı'' projesiyle ilgili açıklama Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti! Müge Anlı'da canlı yayında polis baskını