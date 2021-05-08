Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar!

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıların kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi.

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