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  3. 25 Şubat 2021 22:40

Pitbull cinsi köpeğine el konulmak istenince kafasına silah dayadı

Karaman'da yol uygulaması sırasında pitbull cinsi köpeğine el konulmak istenen bir adam kafasına silah dayayarak köpeğini vermek istemedi.

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