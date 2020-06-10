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  3. 10 Haziran 2020 13:10

Preeklemsi (Gebelik Testi)

Op. Dr. Müge Aksoy, gebelik zehirlenmesinin tek bir tedavisinin olduğunu onun da doğum olduğu açıklıyor. Ancak yine de doğumun gerçekleşmesi için bebeğin dünyada yaşayabileceği en erken haftaya kadar beklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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