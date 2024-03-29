Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama

Japonya’da hızla yayılan ve tüm dünyada "yeni bir pandemi mi" endişesini başlatan yeni salgın ile ilgili Prof. Dr. Tevfik Özlü'den bir açıklama geldi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606892669b15454fa03fdb3" allowfullscreen></iframe>