Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama 29 Mart 2024 Cuma Saat: 12:25 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 12:25 Japonya’da hızla yayılan ve tüm dünyada "yeni bir pandemi mi" endişesini başlatan yeni salgın ile ilgili Prof. Dr. Tevfik Özlü'den bir açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606892669b15454fa03fdb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi