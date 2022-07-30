Anasayfa Video Galeriler Gündem RTÜK'ten Netflix'in çizgi dizisine inceleme RTÜK'ten Netflix'in çizgi dizisine inceleme 30 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:50 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'te yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e4c69d06fc8b1d93101d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi Zeytin Ağacı dizisine damga vurdu Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza yağdı Bir garip düğün hırsızı kamerada ''AK Partiliyim'' diyen esnaftan AK Parti'ye yaylım ateşi Ersoy Dede’ye ekran yasağı mı konuldu ? Türkiye'de bir ilk: 5G dönemi başladı! Çayır tırtılı istilası büyüyor: Şimdi de mısır tarlaları tehdit altında