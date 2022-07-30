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RTÜK'ten Netflix'in çizgi dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'te yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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