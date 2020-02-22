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  3. 22 Şubat 2020 12:00

Rus uçakları Suriye'de hedefleri vururken böyle görüntülendi

Suriye'deki son yaşanan kritik gelişmeleri takip eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Rus uçaklarının Suriye'deki hedefleri vurma anını paylaştı.

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