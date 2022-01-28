Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 13:45 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f3c949e78e9872251da1a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Zincir markette korkutan yangın Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı Gazeteci yazarı İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor'' İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''dedikodu'' yanıtı Medipol Başakşehir Salih Uçan'ı açıkladı Esra Erol canlı yayında çılgına döndü Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı