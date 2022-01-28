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Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak''

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" dedi.

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