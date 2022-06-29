Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Ukrayna'yı işgal harekatına tüm gücüyle devam eden Rus ordusunun, Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği saldırıya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bc30d888f71b575d5dcda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu İYİ Partili isim Erdoğan'ın ''maaş'' hamlesi sonrası milletvekillerini ''şov''a davet etti Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı Canlı yayında ''Sayın Öcalan'' skandalı Sel gitti, çamuru kaldı... Yeşil Bartın çamura bulandı Tamire gönderilen kanepede öyle bir şey unuttular ki... Annesine küfür eden kişinin kapısına silahla dayandı