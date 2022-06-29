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Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü

Ukrayna'yı işgal harekatına tüm gücüyle devam eden Rus ordusunun, Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği saldırıya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

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