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  3. 08 Mayıs 2017 15:03

Sahne bir anda çöktü

İranlı sanatçı Salar Aghili, Amol şehrinde verdiği konserin sonunda, kendisini ayakta alkışlayan seyirciye teşekkür etmek istemişti ki olanlar oldu. Sahnenin üzerine oturtulduğu platform bir anda çöktü. Neyse ki olay hafif yaralanmalarla atlatıldı.

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