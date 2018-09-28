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  3. 28 Eylül 2018 09:38

Seda Akgül'den Kanal D'ye veda

Ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D'deki programı 4 Kadın Zamanı'ndan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Seda Akgül, 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldığını yayınladığı videoyla açıkladı.

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