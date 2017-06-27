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  3. 27 Haziran 2017 22:15

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Şenel Ağıl'ın (35) acı haberi memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde baba ocağına ulaştı.

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