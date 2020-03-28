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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 100'Ü GEÇTİ
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  3. 28 Mart 2020 19:50

Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin girişinde özel araçlarında seyahat edenlerin de ateşlerinin ölçüleceğini açıkladı.

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