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  4. Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı

Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı

Kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti. Ortaç'ın satacağı evinin görüntüleri ortaya çıktı.

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