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Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı

Şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında yaptığı aldatılma itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

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