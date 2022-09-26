Anasayfa Video Galeriler Gündem Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı 26 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 14:30 Şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında yaptığı aldatılma itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63318d62466fee502203da23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun 5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada! Bakan Nebati enflasyonun düşüşü için yeni tarihi verdi Zincirleme kazada şaşkına çeviren görüntü